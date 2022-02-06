На фото показали новый кроссовер украинского производства – этот ЗАЗ «Перемога»

Новинка должна присоединится к бюджетному сегменту

О том, что Запорожский автозавод готовится выпустить совершенно новую модель говорили неоднократно. Однако производитель ни разу не подтвердил эту информацию. Наоборот, он регулярно опровергает ее. Несмотря на это, независимые дизайнеры продолжают создавать рендеры будущей новинки. Некоторые из них достойны внимания.

Свою версию будущего кроссовера ЗАЗ под названием «Перемога» предложило издание Naavtotrasse. По их мнению, в создании модели украинскому производителю должен помочь концерн Renault. Он же поделится и платформой для новинки. Только это будет не архитектура для европейских моделей, а та, что используется в китайском Venucia V-Online. Это позволит сделать автомобиль бюджетным.

Судя по рендеру, внешность ЗАЗ «Перемога» во многом будет перекликаться с соплатформенной моделью. Ему достанется угловатый кузов с широким фактурным капотом, крупные колеса, контрастная панорамная крыша, массивная решетка радиатора, узкая светодиодная оптика и агрессивные бамперы. По своим габаритам новинка сопоставима с Lexus NX. С ней же схож и салон модели, который будет укомплектован в соответствии с последними тенденциями в сегменте.

А вот технически она должна превзойти своих одноклассников, в числе которых Hyundai Creta и Kia Seltos. Как и у Venucia V-Online, украинскому кроссоверу достанется 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 190 л.с. и 260 Нм крутящего момента, который позволяет разогнаться до 100 км/ч за 8,8 секунды. Расход топлива не будет превышать 6 литров на 100 км. В целом автомобиль получился довольно интересным и вполне мог бы найти свою аудиторию, если бы украинский производитель решился выпустить новую модель.