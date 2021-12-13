Еще один новый кроссовер BMW выехал на дороги – первые фото

Дебют запланирован на 2022 год

BMW вывела на тесты новый купеобразный кроссовер, известный под индексом X8. Новинка станет альтернативной модели X7 и займет место в линейке немецкой марки ниже XM. Последний пока находится в статусе концепта и обзаведется серийной версией только в 2022 году. Несмотря на это, ему обещано места флагмана.

Но давайте вернемся к новинке, прототипы которой выехали на дорожные тесты. Судя по снимкам тестовых мулов, которые сделали вездесущие фотошпионы, они выглядят просто потрясающе. Узкая светодиодная оптика установлена по бокам от крупных «ноздрей», которые прикрыты фальшнакладками. В бампер интегрирован широкий воздухозаборник, а у края атлетичного капота видны ДХО.

Кузов вытянутый, с покатой крышей и широкими колесными арками, которые прикрывают крупные колеса с оригинальными дисками и красными суппортами, выглядит очень динамично. На корме можно отметить наличие небольшого спойлера, сдвоенных круглых патрубков выхлопной системы и узких фонарей. Боковая линия остекления в задней доле поднимается вверх.

О силовой установке и производительности новинки пока данных нет. Оснащение кабины также пока осталось за кадром. По данным инсайдеров, стоимость BMW Х8 будет около 100 000 долларов. При этом флагманский ХМ получит ценник в $160 000. Дебют кросс-купе состоится в 2022 году.