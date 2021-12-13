Идеальная новая Toyota ищет владельца спустя 28 лет

За лот намерены выручить около 50 000 долларов

Аукционный дом Mecum в январе 2022 года пустит с молотка пикап Toyota Hilux пятого поколения, который сошел с конвейера в 1993 году. Несмотря на солидный возраст, машина находится в идеальном состоянии, за что была названа настоящей «капсулой времени». Внедорожник практически новый!

За свою 28-летнюю историю пикап проехал всего 151 км. У него был только один владелец, который приобрел автомобиль в официальном дилерском центре, но эксплуатировать не стал. С чем это связано – неизвестно. Пикап простоял без движения почти четверть века. При этом он отлично сохранился. А все благодаря тому, что гараж, в котором хранилась машина, был сухой и отапливаемый. К тому же владелец обеспечивал ему должный уход.

Кузов автомобиля окрашен в оттенок Forest Green Metallic. Все хромированные элементы сохранили присущий им блеск. Оптика и стекла также не потускнели. Салон отделан серой тканью и кож замом. Они находятся в идеальном состоянии, что, впрочем, вполне ожидаемо. Под капотом пикапа установлен 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель 22R-E мощностью 113 л.с., который сопряжен с пятиступенчатой коробкой передач и системой полного привода.

Однако комплектация Тойота Хайлюкс не полностью оригинальна. Для того, чтобы пикап смог вернуться на дорогу после длительного простоя, в нем установили новый аккумулятор, топливный бак, насос и масляные фильтры. Шины заменили на Goodyear AT. Торги по лоту состояться в период с 6 по 16 января. В сентябре 2020 года на аукционе eBay аналогичный автомобиль был продан за 45 100 долларов.