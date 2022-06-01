Эволюционный стиль и гибридная установка: дебютировал новый Lexus RX

Lexus представил пятое поколение премиального кроссовера RX. Эта модель пользуется популярностью среди автомобилистов на протяжении почти четверти века. В компании уверенны, что новая генерация выведет ее еще на более высокий уровень успеха.

В основе нового поколения кроссовера лежит платформа GA-K, которая позволила снизить его общую массу на 90 кг. Также автомобилю досталась совершенно новая по конструкции многорычажная задняя подвеска. Габариты RX 2023 остались без изменений. При этом колесная база выросла на 60 мм – до 2850 мм. Благодаря этому увеличилось место для ног задних пассажиров.

Экстерьер Lexus RX 2023 остался узнаваемым, но выглядит более инновационно. Он лишен резких граней и стал более обтекаемым. Кроссовер получил фирменную решетку радиатора, новые фары со светодиодными ДХО, задние фонари, объединенные между собой тонкой светящейся полосой, и закругленные колесные арки. Также можно отметить наличие более спортивного заднего бампера.

Изменения произошли и в салоне модели. Он выполнен в новой дизайнерской концепции –Tazuna. В оснащение вошла увеличенная цифровая приборная панель и мультимедийная система с 14-дюймовым экраном, которая работает в 3,6 раза быстрее предыдущей. Также она поддерживает беспроводные обновления и облачную навигацию.

Среди других новшеств – салонное зеркало с экраном, на который выводится изображение с задней камеры, и новый джойстик. Кроссоверу обещан комплекс систем безопасности Lexus Safety System+ 3.0, который включает адаптивный круиз-контроль и системы экстренного торможения, контроля состояния водителя, удержания в полосе движения, контроля слепых зон и распознания дорожных знаков. Отделка салона выполнена из натуральной кожи. Ее дополняют вставки из алюминия, пепельного бамбука или черного дерева.

Новинка выйдет на рынок в четырех модификациях: RX350, RX350h, RX450h+ и RX500h. Версия RX 350 будет поставляться с 2,4-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем мощностью 275 л.с. и 429 Нм крутящего момента, который сопряжен с восьмиступенчатым «‎автоматом». Он позволяет разгоняться с места до «‎сотни» за 7,2 секунды.

Lexus RX 350h получит гибридную силовую установку на основе 2,5-литрового бензинового двигателя, дополненного электромотором. Суммарная отдача – 249 л.с. и 316 Нм. Привод – передний или полный. До 100 км/ч модель разгоняется за 7,4 секунды.

Подключаемый гибрид RX 450h+ оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, электромотором и аккумулятором емкостью 18,1 кВтч. Установка выдает 306 л.с. мощности. В чисто электрическом режиме кроссовер может проехать до 60 км.

Но наиболее привлекательным в этой четверке является RX 500h. Гибрид с 2,4-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем и отдельным электромотором на задней оси сопряжен с 6-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Установка генерирует 372 л.с. мощности и 550 Нм крутящего момента. Разгон с места до «сотни» занимает 5,9 секунды. На рынок новинка выйдет в конце 2022 года. Стоимость объявят ближе к старту продаж.