FAW показал три новых электромобиля

Новинки выйдут на рынок под премиальной маркой Hongqi

FAW анонсировала три новых электромобиля. Концепты будущих серийных моделей премиального бренда Hongqi разработаны в новом корпоративном стиле Shang Zhi Yi, вдохновленном «реками, впадающими в море».

Внешне китайские электромобили отдаленно напоминают модели Rolls-Royce, но в оригинальном дизайне. В основе концептов лежит новая платформа FME, позволяющая строить как компактные, так и полноразмерные модели.

Одна из новинок — седан Hongqi E001, который выйдет на рынок в 2023 года. По некоторым данным, он заменит бензиновый седан H7, снятый с производства в 2021 года. Также E001 может стать заменой более новому полноразмерному седану H9, выпущенному два года назад. Как сообщается, с места до 100 км/ч Е001 сможет ускоряться за 3,0 секунды. Обещанный запас хода — 1000 км. Всего за 5 минут батарея пополняется на 350 км пути.

Вторая — кросс-кабриолет Hongqi E202, оформлением передней части напоминающий кроссовер E-HS9. Рыночный дебют модели запланирован на 2024 год.

Последний — прототип флагманского кроссовера Hongqi E809. На он появится на рынке в 2025 году под названием E-LS и будет самой дорогой и самой роскошной моделью в L-линейке.

Также было объявлено, что к 2025 году компания планирует продавать по 500 000 автомобилей в год. Прежней цели в 300 000 единиц производителю удалось достичь в 2021 году.