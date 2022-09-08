Jeep включился в электрическую «гонку»

К 2025 году компания представит четыре новых электромобиля для Северной Америки и Европы

Jeep официально объявила курс на электрификацию и представила три новых полностью электрических внедорожника. Их серийное производство начнется в ближайшие два года.

К 2025 году Jeep представит четыре новых электромобиля для Северной Америки и Европы. К 2030 году электрической будет вся европейская линейка марки и половина американской. Нынешние дебютанты — Recon и Wagoneer S для мировых рынков и Jeep Avenger для Европы.

Самый интересный из трех электромобилей — Recon. У автомобиля съемные двери, а кабина открывает «в одно касание». Справлять с бездорожьем ему поможет фирменная система управления тягой Jeep Selec-Terrain, система блокировки дифференциалов e- locker и мощные внедорожные шины. Информации о силовой установке и батарее Recon нет. Известно только, что в основе модели лежит платформа Stellantis STLA Large для полноразмерных моделей.

Как заявили в компании, несмотря на внешнее сходство Recon не является заменой Wrangler. Серийное производство модели наладят в США в 2024 году. Бронирование откроется в начале 2023 года. На старте продаж Recon будет предлагаться с набором внедорожных аксессуаров.

Вторая модель — среднеразмерный внедорожник Jeep Wagoneer S. Построенный на той же платформе STLA Large он больше похож на Grand Cherokee Trackhawk. Никаких технических подробностей о модели нет. Зато озвучены расчетный запас хода в 644 км и время ускорения от 0 до 96 км/ч — 3,5 секунды. Прием предзаказов объявят в начале 2023 года. На конвейере модель поставят в 2024 году в США.

В случае с «европейским» Jeep Avenger ограничились только фото, пообещав полноценную премьеру 17 октября на Парижском автосалоне. В дилерские центры он поступит в начале 2023 года. Помимо Европы он также будет доступен в Японии и Южной Корее.

Информации о четвертом из планируемых к 2025 году электромобилей нет. Не исключено, что он появится на автосалоне в Детройте, который откроет меньше, чем через неделю.

Также генеральный директор Jeep North America Джим Моррисон намекнул на гибридный Grand Wagoneer 4xe с предполагаемым запасом хода в 805 км.