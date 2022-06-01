МВД разработало новые тестовые задания для будущих водителей

Специалисты Главного сервисного центра МВД разработали 250 новых тестовых заданий к экзаменационным билетам для сдачи теоретического экзамена на права. Они соответствуют европейскому формату и максимально ориентированы на современные технологии, которые используются в автомобилях.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, был добавлен целый раздел, получивший название «‎Панель приборов»‎. В нем собран ряд вопросов, понимание которых просто необходимы для управления современными транспортными средствами. Ознакомиться с экзаменационными билетами можно по ссылке.

«Вопросы адаптированы к инновационным решениям европейского формата, а именно Франции, опыт которой был проанализирован для примера. Ведь здесь большое внимание уделяется повышению культуры вождения в целом, сочетанию теоретических и практических навыков управления, безопасности всех участников дорожного движения и принятию решений в критических ситуациях», – говорится в сообщении на сайте ведомства.