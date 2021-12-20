Fiat начал прием заказов на Scudo нового поколения
Fiat Professional выводит на европейский рынок cледующее поколение легких развозных автомобилей Scudo. Машина разработана на платформе EMP2, на которой построены такие модели Stellantis Group, как Peugeot Expert/Traveller, Сitroen Jumpy/Space Tourer и Opel Zafira Life.
Немаловажно, что теперь «фиатовский собрат» доступен и в исполнении на электротяге – E-Scudo. Машина предлагается с двумя вариантами батарей – емкостью 50 или 75 кВт.ч. В итоге она обладает самым внушительным в данном классе электрофургонов запасом хода – до 328 км (при цикле WLPT). Зарядить их можно до 80% емкости всего за 45 минут от 11 кВт переменного тока и 100 кВт постоянного. Грузоподъемность машины – 1 т, при этом возможна еще и буксировка 1-тоннго прицепа.
Новый Fiat Scudo предлагается в стандартном и удлиненном исполнении Maxi – габаритной длиной 5 и 5,3 м. Полезная нагрузка, в зависимости от версии, достигает 1,4 т, а объем перевозимого груза – 6,6 м куб.
Отметим, что грузовой отсек вместимостью 5,3 – 6,1 м куб. может быть увеличен еще на 0,5 м куб. благодаря эксклюзивной системе складывания переднего двухместного пассажирского сидения. В последнем случае возможна перевозка длинномерных грузов до 4 м (в версии Maxi).
Автомобили Fiat Scudo и E-Scudo предлагаются в качестве фургона, версии Сrew Cab, Combi Van на 9 мест, а также как шасси с кабиной для установки различных кузовов. Возможны три варианта оснащения: Easy, Business и Lounge.
Особое внимание уделено комфорту и безопасности. Автомобиль оснащается независимой подвеской колес с пружинами переменной жесткости, адаптируемыми к нагрузке, а также амортизаторами AMVAC, меняющими свою жескость в зависимости от величины дорожного просвета.
В оснащение нового Scudo входят 14 различных электронных «помощников» водителю, включая систему автоматического распознания дорожных знаков, автоматического экстренного торможения, предупреждения о выезде с полосы и предупреждения в слепых зонах. Помимо этого, предлагается камера заднего вида на 180 град., а также система улучшения сцепных свойств колес на различном покрытии (снег, песок, грязь) – Grip Control.
Что же касается вариантов силовых агегатов, то помимо 136-сильного электромотора для E-Scudo доступны еще и четыре дизельных агрегата: 1,5-литровый в 102 и 120 л. с. – с 6-ступенчатой механической КП, а также 2,0-литровый – в 145 л. с. (с 8-ступенчатыми МКП или АКП) и топовый в 177 «лошадок» (только 8-скоростной «автомат»).
Известны и цены. Так, например, в Германии 100-сильный фургон стандартной длины стоит от 32 249 евро, а 177-сильный Maxi Multicab с 8-ступенчатым “автоматом” – 42 007 евро. За электрический E-Scudo с батареями 50 кВт.ч придется отдать 45 101 евро.