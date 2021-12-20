Объявлены украинские цены на новый Nissan Qashqai 2022

Компания «Ниссан Мотор Украина» огласила цены на новый Nissan Qashqai, а также начала прием заказов на кроссовер.

В Украине новый Nissan Qashqai будет представлен в пяти комплектациях: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna и Tekna+. Стартовая цена на новый Nissan Qashqai составляет 697 020 грн., а самая оснащенная версия оценивается в 1 127 340 грн.

На украинский рынок Nissan Qashqai 2022 будет поставляться с инновационным турбированным бензиновым двигателем 1.3 DIG-T мощностью 130 и 150 л.с. Менее мощная версия силового агрегата сочетается с 6-ступенчатой ​​МКПП, а более мощная – c вариатором Xtronic. Интересно отметить, что крутящий момент у версии с “механикой” и с “автоматом” отличается незначительно и составляет 240 Нм и 250 Нм соответственно.

В компании Nissan заверяют, что показатели эффективности нового двигателя значительно выше по сравнению с двухлитровым бензиновым двигателем Nissan Qashqai предыдущего, второго поколения.

В комплектации Visia новый Nissan Qashqai стоит от 697 020 гривен и оснащается Full LED фарами, 7″ цифровым дисплеем на приборной панели, интеллектуальным круиз-контролем и пакетом систем активной безопасности. Эта комплектация предлагается только с механической коробкой передач.

Стоимость Nissan Qashqai в версии Acenta начинается с 770 020 гривен. В этой версии авто дополнительно комплектуется 17″ легкосплавными дисками, двухзонным климат-контролем, системой бесключевого доступа I-key, 8″ дисплеем и камерой заднего вида. Данная версия доступна как с “механикой”, так и с “автоматом”. Цена Qashqai c АКПП начинается с 814 680 грн.

Цены на автомобили в еще более богатой комплектации N-Connecta стартуют с 895 450 гривен. В этой версии, кроме вышеуказанных опций, новый Qashqai оснащен 18″ легкосплавными дисками алмазной резки, передними и задними датчиками парковки, системой кругового обзора и фоновой иллюминацией. Отметим, что в этой комплектации доступен также и полный привод. Цена Ниссан Кашкай 4х4 составляет 950 890 грн.

Комплектация Tekna отличается адаптивным дальним светом, сиденьями со вставками из экокожи, панорамной стеклянной крышей и проекционным дисплеем диагональю 10.8″. Стоимость кроссовера в такой комплектации начинается от 964 410 гривен.

В максимальной комплектации Tekna+ совершенно новый Nissan Qashqai в дополнение к вышеуказанным опциям предлагает 19″ легкосплавные диски, сидения c отделкой кожей премиум-качества, передние сиденья с функцией массажа и премиальную аудиосистему Bose Audio System. Цены на Qashqai в максимальной комплектации начинаются от 1 071 900 гривен.

Независимо от комплектации совершенно новый Nissan Qashqai имеет очень богатое оснащение и инновационные технологии, которые помогают водителю и делают поездки еще приятнее. Так, каждый автомобиль имеет интеллектуальную систему предупреждения об угрозе фронтального столкновения, интеллектуальную систему экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов, систему контроля рядности движения, интеллектуальную систему предотвращения выезда из полосы движения, интеллектуальную систему мониторинга и активного контроля «слепых зон», , интеллектуальная система контроля усталости водителя, система предупреждения о перекрестном движении сзади, система динамического контроля устойчивости автомобиля, пять подушек и две шторки безопасности, задние датчики парковки.

Напомним, что Nissan Qashqai – это самая успешная модель за всю историю компании Nissan: с момента запуска в 2007 году в мире было продано более 5 000 000 автомобилей, из которых почти 30 000 в Украине. Эта модель выиграла более 30 международных наград в Европе, в том числе 19 титулов «Автомобиль года» в разных странах, включая Украину.