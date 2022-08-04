Fiat представил стильного конкурента Volkswagen Taigo (фото)

В модельной линейке компании Fiat появилась новинка – стильный купеобразный кроссовер под названием Fastback.

Автомобиль является серийным продолжением одноименного концепта, который показали в 2018 году. Вот только в отличии от шоу-кара он выглядит значительно проще и мягче. В его основу легла платформа MLA, на которой также базируется Fiat Pulse. Длинна кросс-купе составляет 4,1 метра при колесной базе 2,53 м. У него покатая линия крыши и стремительный профиль.

Fastback во многом повторил соплатформенную модель. От Pulse ему досталась решетка радиатора, оптика со светодиодными ДХО, передний бампер, и даже форма крыльев и капота. А вот корма имеет уникальный дизайн. У новинки сильно наклонное заднее стекло, встроенный спойлер, бампер с диффузором и патрубки выхлопной системы с хромированным кантом.

Салон также полностью повторяет Pulse. В его оснащение вошла 7-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном. Под капотом купе-кроссовера установлен 1,0-литровый турбодвигатель мощностью 128 л.с. Также предложат версию с 1,3-литровым двигателем мощностью 106 л.с. Предлагаться модель будет на рынках Южной Америки, Бразилии и Аргентины. Есть вероятность, что позже она доберется и до Европы.