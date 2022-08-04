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В Украине изменился алгоритм получения водительского удостоверения (видео)
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В Украине прогнозируют резкий скачек цен на топливо – в чем причина
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Детский транспорт
Лето 2022 г. Выбираем детский транспорт
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В Киеве начал ходить автобус в стиле лондонского даблдекера
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Аграриям подготовили новый большегрузный самосвал украинского производства
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Внимание, на дорогах Киева снова бетонные блоки и "ежи"
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Автоцентр Новости Новинка Fiat представил стильного конкурента Volkswagen Taigo (фото)

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    Fiat представил стильного конкурента Volkswagen Taigo (фото)
    Оставьте ваши контактные данные:
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