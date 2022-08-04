Honda вывела на тесты долгожданный электрический Prologue

Рыночная премьера кроссовера запланирована на 2024 год

Honda активно работает над своим первым электромобилем. Доказательством тому служат фото с дорожных тестов закамуфлированного прототипа Prologue, опубликованные изданием AutoCar. Электрическая альтернатива Honda CR-V — результат сотрудничества бренда с американским концерном General Motors.

Предполагается, что Prologue построен на платформе Ultium, как и недавно анонсированный Chevrolet Blazer EV. Также на фирменной архитектуре GM базируются Cadillac Lyriq и GMC Hummer.

Вероятно, технически электромобиль Honda будет сравним со все тем же Blazer, то есть сможет предложить запас хода от 400 до 515 км и зарядку максимальной мощностью 190 кВт. Это позволит Honda Prologue по скорости пополнения батареи сравняться с Kia EV6 и значительно превзойти электромобили Volkswagen Group на архитектуре MEB.

Топовая версия Prologue, сравнимая с 549-сильным Blazer SS, может выйти на рынок под маркой Acura. Электрический кроссовер с шильдиком премиального бренда уже анонсирован.

Несмотря на все технические сходства, внешне Honda Prologue и Chevrolet Blazer EV разные. Японский кроссовер выглядит более консервативно, тогда у как его американского аналога кузов гладкий, без каких-либо сложных линий.

Салоны, по всей вероятности, тоже будут оригинальными, но официальных фото интерьера Honda Prologue нет. Например, Blazer укомплектован мультимедийным комплексом с 17,7-дюймовый сенсорный экраном. Prologue может получить дисплей во всю ширину передней панели, от двери до двери, как у супермини Honda e.

Ожидается, что минимальный ценник Honda Prologue составит 50 000 долларов, тогда как высокопроизводительная версия от Acura может стоить 70 000 тысяч. Для сравнения, Chevrolet Blazer EV, позиционируемый в качестве «доступной крупносерийной модели», в США стоит от 45 000 долларов.

Подтвердятся ли все эти догадки, мы узнаем ближе к 2024 году. На это год запланирована рыночная премьера Honda Prologue.