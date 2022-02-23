Fiat выпустил «очень желтый» хэтчбек 500

Тираж специальной версии модели ограничат 200 экземплярами

В добавок к появившейся два года назад электрической модификации Fiat 500e, марка выпустила еще и специальное издание обычного хэтчбека с ДВС. Автомобиль получил приставку Giallissima в названии, что в переводе означает «очень желтая». Название новой версии максимально точно описывает ее. В экстерьере и интерьере преобладает характерный желтый цвет, с которым контрастируют отдельные черные элементы. В частности в черный окрашены корпуса боковых зеркал заднего вида, декоративные вставки в переднем и заднем бамперах, окантовка остекления и выхлоп.

Черно-желтая цветовая гамма применена и в интерьере. Желтого цвета торпедо, на нем — тачскрин мультимедиа и традиционная панель приборов. Сиденья — практичного темно-синего цвета, передние украшены вышивкой.

В движение Fiat 500 Giallissima приводит 1,2-литровый атмосферный двигатель мощностью 69 л.с. Мотор работает в паре с автоматической коробкой передач. Привод — передний.

«Особый» Fiat 500 поступит в продажу 5 марта. Его стоимость уже известна — 20 250 долларов. Тираж хэтчбека составит 200 единиц, а продавать его будут исключительно в Японии.