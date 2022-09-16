Fiat выводит на рынок свой первый купеобразный кроссовер

Ценник Fiat Fastback колеблется от 25 до 29 тысяч долларов в зависимости от комплектации

Концепт купеобразного кроссовера — Fiat Fastback — марка показала еще в 2018 году. По пути в серию новинке пересмотрели дизайн и конструкцию кузова. Авторство окончательной версии принадлежит специалистам бразильского подразделения концерна Stellantis.

Серийный Fiat Fastback, изначально задуманный как самостоятельная модель на платформе Small US Wide 4×4, оказался всего лишь купеобразной версией бразильского кроссовера Fiat Pulse.

В основе товарной модели лежит более простая модульная архитектура MLA с полузависимой задней подвеской. Вся передняя часть кузова, за исключением бампера, заимствована у Fiat Pulse. Размер колесной базы у автомобилей одинаков — 2530 мм. Но из-за чуть более заметного заднего свеса Fastback оказался длиннее — 4430 мм против «донорских» 4100 мм. Размер дорожного просвета — 192 мм. Объем багажного отделения составляет 600 литров под полкой и 1087 литров со сложенными сиденьями заднего ряда.

В «бразильской» линейке марки Fiat Fastback досталась роль флагмана, чем и обусловлено наличие «в базе» светодиодной оптики, 17-дюймовых колесных дисков и комплекса электронных «ассистентов». Более дорогим версиям положены диски диаметром 18 дюймов.

Салон Fiat Fastback полностью повторяет Pulse. В базовой версии — аналоговые приборы и мультимейдиная система с экраном диагональю 8,4 дюйма. В более дорогих версиях — 7,0-дюймовая цифровая панель приборов и 10,1-дюймовая «мультимедийка». За комфорт и безопасность водителя и пассажиров отвечают климат-контроль, камера заднего вида и четыре подушки безопасности (фронтальные и боковые).

Базовый 1.0-литровый трехцилиндровый «турбомотор» выдает 130 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Вместе с ним трудится безальтернативный вариатор. В режиме Sport кроссовер ускоряется от 0 до 100 км/ч за 9,4 секунды. Также в этом режиме активируется имитация блокировки заднего дифференциала с помощью тормозов. Сам спортивный режим езды активируется красной кнопкой на руле.

На вершине семейной линейки версия под названием Limited Edition Powered By Abarth с черным декором и дополнительными шильдиками на кузове. Укомплектован такой Fastback 1,3-литровым турбированным двигателем мощностью 185 л.с. (270 Нм) и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Время ускорения до 100 км/ч — 8,1 секунды. Привод у всех версий — безальтернативный передний.

Производство Fiat Fastback налажено на заводе в Бразилии, где выпускают Pulse, Argo и Cronos. На местном рынке кросс-купе предлагают по цене от 25 тысяч до 29 тысяч долларов.