Volkswagen представил новый Polo Sedan – он достанется не всем

На рынок возвращается бюджетный Volkswagen Polo Sedan. Правда, назвать эту модель совершенно новой нельзя, так как в некоторых странах она уже продается под названием Virtus.

Новый седан отличается сдержанным дизайном. Он немного подрос в размерах по сравнению с предшественником. Модель достигает в длину 4561 мм при колесной базе 2651 мм. Ширина и высота составляют 1752 и 1507 мм соответственно.

Передняя часть седана выполнена в той же стилистике, что и у хэтчбека Polo. У него такие же светодиодные тонкие фары и узкая решетка радиатора. Салон новинки также выглядит знакомом. В его оснащение вошла мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, кондиционер, круиз-контроль и шесть подушек безопасности. Топовой версии доступны система климат-контроля, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида, фоновая подсветка и увеличенный экран мультимедии.

Комплектуется новый Volkswagen Polo Sedan 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 110 л.с. и 152 Нм крутящего момента, который сопряжен с пятиступенчатой «механикой» либо шестидиапазонным «‎автоматом»‎ Tiptronic. Основным рынком сбыта данной модели станет ЮАР, где ее будут предлагать по цене от 18 000 долларов. Позже автомобиль появится и на других рынках.