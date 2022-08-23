Fisker увеличит объемы производства кроссовера Ocean

До конца 2022 года количество предзаказов на электромобиль может достичь 80 тысяч

Серийное производство кроссовера Fisker Ocean стартует 17 ноября 2022 года на предприятии Magna в Граце, Австрия. Компания уже собрала 58 тысяч заявок на автомобиль и рассчитывает к концу года иметь 80 тысяч предзаказов. Как признался глава и основатель компании Хенрик Фискер, такой спрос на кроссовер его «почти смущает».

По данным Fisker, приветственную версию Fisker Ocean One тиражом в 5000 единиц раскупили менее чем за 30 дней. Версии Sport и Ultra разошлись еще быстрее. Как сообщается, весь тираж 2023 года забронировали за несколько дней.

Удовлетворить спрос на электрокроссовер рассчитывают за счет расширения производства. В частности, рассматривается возможность запуска производства в США и увеличение объемов на заводе Magna в Австрии.

Появление электрического кроссовера под маркой Fisker Хенрик Фискер анонсировал в марте 2019 года. Предсерийную версию Ocean компания показала в ноябре 2021 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Европейская премьера модели состоялась в феврале 2022 года на Mobile World Congress в Барселоне. Первыми европейскими рынками Fisker Ocean стали Германия, Норвегия и Швеция.

В основе модели лежит платформа ADAS, получившая название Fisker Intelligent Pilot. Она объединяет четыре типа датчиков: лучший в отрасли набор камер кругового обзора, систему наблюдения за водителем на основе камер, ультразвуковую технологию и радарную систему с цифровым изображением. В компании надеются, что в момент запуска производства Ocean такого арсенала датчиков не будет ни у одной доступной на рынке серийной модели.

Кроссовер предложат с задним и полным приводом и литий-ионным аккумуляторным блоком емкостью 80 кВтч, обеспечивающим запас хода около 480 км. Солнечные панели на крыше дадут около 1600 км бесплатного пробега в год. По данным производителя, для разгона от 0 до 96 км/ч кроссоверу требуется 2,9 секунды.

В США ценник новинки стартует с 37 500 долларов. Оформить предзаказ на кроссовер можно, внеся возвратный депозит в размере 250 долларов. Также Fisker предлагает подписку на Ocean с ежемесячной абонплатой в размере 379 долларов.