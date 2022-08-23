Украинцы в Польше смогут пользоваться цифровыми правами и техпаспортом

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о том, что с правительством Польши были достигнуты договоренностей об обмене цифровыми документами в специальных приложениях.

В частности, в польском приложении mObywatel теперь будет отображаться водительское удостоверение и техпаспорт из «‎Дії». Федоров отметил, что эта договоренность уникальна, так как никогда ранее страны не осуществляли обмен документов. Также он заявил, что помимо шеринга документов, скоро будут доступны и другие проекты. Над ними уже ведется работа.

«Поддержка Польши колоссальна. С начала полномасштабной войны миллионы украинцев в Польше пользуются цифровым видом Diia.pl в приложении mObywatel. В конце июля Diia.pl получила официальный статус цифрового вида на жительство. Теперь есть кроссгосударственный шеринг документов. Впереди еще больше общих проектов», – говорится в сообщении.