Nissan постачатиме команді McLaren Racing силові агрегати болідів Gen3 для «Формули E»

Компанія Nissan та команда McLaren Racing анонсували багаторічну технічну співпрацю, старт якій буде дано на початку сезону 2022/23 Чемпіонату світу серед електромобілів ABB FIA Formula E.

Оскільки McLaren Racing підтвердила свою участь з 9-го сезону повністю електричної серії гонок, японський автовиробник в рамках партнерства постачатиме свої технології силових агрегатів Nissan EV знаменитій британській команді протягом усього часу проведення Gen3 «Формули Е».

Нова угода з командою McLaren доповнює безпосередню участь компанії Nissan у довгоочікуваній омологації електромобільного автоспорту Gen3 (третього покоління). Маючи провідну світову експертизу у розробці та виробництві електромобілів, Nissan після нещодавнього придбання команди e.dams також продовжить брати участь у «Формулі E» зі своєю власною заводською командою.

У цих умовах компанія Nissan і команда McLaren Racing тісно співпрацюватимуть, змагаючись з іншими успішними брендами в одній із найскладніших і найтехнічніших серій гонок у світі.

«Наше нове партнерство з командою McLaren Racing буде масштабним, ми зможемо активно співпрацювати та обмінюватися знаннями, – заявив Ашвані Гупта (Ashwani Gupta), головний операційний директор компанії Nissan. — Новаторський дух і прагнення інновацій об’єднують нашу компанію з командою McLaren Racing, завдяки чому вона є для нас ідеальним партнером у рамках «Формули E» та в рамках продовження перекладу нашого модельного ряду на електричну тягу».

Зак Браун (Zak Brown), генеральний директор команди McLaren Racing, повідомив: «Оскільки ми формуємо команду для дебюту у «Формулі E» під брендом McLaren, то, природно, прагнемо співпраці з найкращими партнерами в усіх напрямках — і технічний аспект є одним із ключових. Компанія Nissan продемонструвала свої знання, а також властиві їй майстерність і віддачу протягом останніх чотирьох сезонів Формули E, і, вступаючи в еру Gen3, ми повністю впевнені, що співпраця принесе успіх обом сторонам. Це буде повноцінне партнерство, яке сприятиме як покращенню результатів команди, так і розвитку технології силових агрегатів Nissan для «Формули Е».

Томмазо Вольпе (Tommaso Volpe), генеральний директор Nissan Formula E і керуючий директор команди Nissan e.dams у Формулі Е, також дав свій коментар: «Ми з гордістю оголошуємо про багаторічну угоду з таким великим брендом автоспорту, як McLaren Racing. Наше партнерство розпочнеться наступного сезону «Формули Е» з набранням чинності новими правилами Gen3, при яких характеристики повністю електричних болідів досягнуть нових неймовірних висот. Компанія Nissan бере участь у «Формулі E» не лише заради гонок, але й для того, щоб продемонструвати широкому колу глядачів, наскільки вражаючими, потужними та ефективними є наші електромобілі. А співпраця з McLaren надасть нам ще більше можливостей для прискорення розвитку нашої технології та її демонстрації вболівальникам у всьому світі».

Nissan бере участь у цьому міжнародному чемпіонаті повністю електричних болідів з метою показати глядачам по всьому світу, що електромобілі не забруднюють довкілля та здатні демонструвати силу, міць та швидкість. Компанія не тільки ставить собі завдання досягти до 2050 року нульового рівня вуглецевмісних викидів у виробництві та в життєвому циклі всієї своєї продукції, а й планує до початку 2030-х років при випуску на свої ключові ринки постачати нові автомобілі з електричною силовою установкою. Японський автовиробник прагне перенести свій досвід та знання в галузі технологій для електричних гоночних болідів у сферу серійного виробництва автомобілів, щоб запропонувати споживачеві найкращі електромобілі на ринку.