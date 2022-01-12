Флагманский кроссовер Lexus показали во внедорожном тюнинге

Живая премьера состоится на Токийском автосалоне

Toyota Motor совместно с компанией Jaos, которая специализируется на производстве запчастей и аксессуаров для тюнинга, подготовила специальный обвес для внедорожника Lexus LX. Автомобиль, с приставкой Offroad Jaos в названии, покажут на Токийском автосалоне, который откроет свои двери 14 января этого года.

Чтобы подогреть интерес покупателей к новинке, японская компания распространила серию снимков премиального внедорожника. В частности, он получил массивные накладки на бамперы, черные глянцевые дверные ручки и аналогичного цвета брызговики. Также есть накладки на колесные арки из карбона и 20-дюймовые титановые колеса, обутые во вседорожные шины Toyo.

Так как модель основана на новом LX 600, который дебютировал в октябре прошлого года, то в движение его будет приводить 3,5-литровый битурбированный двигатель V6 с отдачей 409 л.с. и 650 Нм крутящего момента, который передается на все четыре колеса через 10-ступенчатую автоматическую коробку передач. Стоимость данного пакета доработок, а также начало его продаж в компании пока не озвучили.