"Автомобиль года в Украине": представляем номинацию "Электрокроссовер/SUV"

Мы продолжаем обзор номинаций акции “Автомобиль года в Украине 2022” и сегодня более подробно остановимся на претендентах в номинации “Электрокроссовер/SUV”. Ведь кроссоверы давно и уверенно обосновались во всех сегментах, став очень популярными. И количество претендентов в данной номинации служит тому подтверждением – в этом году здесь собралось девять претендентов.

Напомним, что проголосовать за своего фаворита вы можете на сайте autoroku.ua до 31 января.

Здесь собрались модели преимущественно премиальных брендов, причем от некоторых марок участвуют сразу две модели. Так, например, от BMW участвуют кроссоверы iX и iX3. Несмотря на одинаковые индексы в названиях, это совершенно разные автомобили. Если iX3 является электроверсией классического кроссовера X3, которую и внешне-то не сразу отличишь, то iX это принципиально новая модель. Построенная на платформе CLAR, эта модель отличается необычным дизайном, который особенно футуристичен в салоне. Здесь главенствуют крупные экраны приборной панели и мультимедийной системы, а впечатление концептуальности усиливает округлая передняя панель и необычная отделка салона. Запас хода версии xDrive50 составляет 630 км, а мощность – 523 л.с.

Извечный соперник “баварцев”, Mercedes-Benz, также представлен двумя электрокроссоверами – это модели EQA и EQC. Батарея EQC на 80 кВт*ч обеспечивает ему запас хода чуть более 400 км, а электромоторы (по одному на каждую ось) суммарной мощностью 408 л.с. классную динамику ускорения. До первых 100 км/ч данный электромобиль ускоряется за 5.1 секунды.

EQA – это самый компактный электрокроссовер Mercedes-Benz на сегодня. Выглядит он очень гармонично: стильный и лаконичный, он создан согласно всем канонам немецкого премиального бренда. Предлагается EQA в нескольких версиях, с моно- или полным приводом. Начальной является EQA 250 мощностью 190 л.с. и батареей емкостью 66,5 кВт*ч. Модификации EQA 300 и EQA 350 мощнее, оснащены полным приводом 4MATIC и батареей большей емкости (79,8 кВт*ч).

Hyundai IONIQ 5 стал довольно смелым дебютом, потому как серийная машина больше похожа скорее на концепт-кар или прототип. Свою лепту вносит и необычная матовая окраска, которая также подчеркивает футуристичность автомобиля. Но характеристики этого электромобиля более, чем реальны. Запас хода до 481 км, и разгонная динамика в 5,2 секунды позволяют IONIQ 5 конкурировать с другими топовыми электро-моделями. Построенный на новой платформе E-GMP, предназначенной для электромобилей, он располагает батареей до 72,6 кВт*ч (предлагаются несколько модификаций IONIQ 5, как с меньшей батареей, так и с моноприводом), а также умеет не только быстро заряжаться (до 350 кВт при зарядке постоянным током), но и отдавать энергию, питая (заряжая) электроприборы или даже подзаряжая другие электромобили!

Бренд MG в 2021 вновь вышел на украинский рынок и представленном модельном ряду, конечно же, представлен и электромобиль – MG ZS EV. Внешне этот электрокроссовер ничем себя не выдает, но в его недрах скрывается батарея емкостью 44,5 кВт*ч и электромотор мощностью 143 л.с. Отметим, что MG ZS EV это один из самых доступных электромобилей, официально представленных на украинском рынке.

Среди претендентов в номинации также Volvo XC40 Recharge с батареей на 78 кВт*ч и впечатляющим запасом хода в 539 км в городском цикле. Не менее интересны динамические характеристики. Два электромотора выдают 300 кВт, что равносильно 408 л.с., поэтому до первых 100 км/ч “шведский викинг” разгоняется менее, чем за 5 секунд.

Как общий тренд можно заметить, что запас хода современных электромобилей уже уверенно превышает 400 км. Конечно, все будет зависеть и от конкретных условий движения, но бесспорным является тот факт, что электромобили эволюционируют очень быстро.

Напоминаем, что отдать голос за вашего фаворита вы можете на сайте autoroku.ua.

Голосуйте и выигрывайте подарки, ведь организаторы и партнеры акции подготовили интересные и полезные автомобильные призы, которые разыграют среди всех проголосовавших:

50 литров моторного масла QUARTZ от TotalEnergies

талоны на 1000 литров топлива WOG

комплект шин Nokian Tyres

детское автокресло Eternis от Cybex

Голосование будет продолжаться до 31 января 2022 года.