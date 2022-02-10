Ford Bronco обзавелся новой версией – ее назвали в честь болота

Новинку оценили в 53 000 долларов

Семейство возрожденного внедорожника Ford Bronco, который дебютировал в июле 2020 года, пополнилось новой версией. Она получила название Everglades в честь тропических болот во Флориде(США) и предназначена для сурового бездорожья.

Внедорожник выгодно выделяется среди других модификаций Bronco. Он оснащен силовым бампером Ford Performance с лебедкой Warn и синтетическим тросом грузоподъемностью 4500 кг, решеткой радиатора Carbonized Grey, квадратными колесными арками с массивными накладками и 17-дюймовыми колесами Carbonized Grey, обутыми в 35-дюймовые шины Goodyear. На крыше установлен экспедиционный багажник, а на крылья нанесена уникальная графика.

Для того, чтобы автомобиль мог ездить по болотам и пересекать броды глубиной до 925 мм, на его днище установили усиленную защиту. Также изменили расположение раздаточной коробки и узлов трансмиссии. К тому же в комплектацию включили амортизаторы Bilstein. Так как попадание воды и грязи в салон в столь экстремальных поездках неизбежно, то в его отделке использовали легкомоющийся винил, а напольные коврики выполнили из резины.

В оснащение кабины вошла мультимедийная система Ford SYNC с экраном в 12 дюймов, цифровая приборная панель, мультируль и широкий список помощи водителю. В движение Bronco Everglades приводит 2,3-литровый четырехцилиндровый двигателем EcoBoost мощностью 300 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Он сочетается с 10-ступенчатым ​​«автоматом». Предзаказ на новинку откроют в марте текущего года. О старте производства пока данных нет. Стоимость внедорожника начинается от 53 000 долларов.