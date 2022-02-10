В Украине появятся новые светофоры – в чем их особенность

Они помогут организовать движение велосипедистов

Министерство внутренних дел Украины совместно с другими профильными ведомствами продолжают совершенствовать систему организации дорожного движения в стране, тем самым повышая уровень безопасность на автомагистралях. На этот раз свое предложение внес Государственный дорожный научно-исследовательский институт. Его специалисты предложили внедрить светофоры для велосипедистов, которые активно используют в Европе.

Такие светофоры планируют устанавливать на оживленных перекрестках со сложной схемой движения, на которые выходят велосипедные дорожки. Плотность движения на этих участках должна быть не менее 50 велосипедов в час на протяжении восьми часов в сутки. Велосветофоры будут устанавливать справа от дорожки на расстоянии 0,5-2 метра от края. При этом видно их должно быть на расстоянии 50 м.

Работать они будут немного по другой схеме, чем светофоры для автомобилей. В частности, зеленый сигнал должен загораться на них на несколько секунд раньше, чем для машин, которые едут в том же направлении. Такой разрыв во времени позволит велосипедистам доехать до середины перекреста, тем самым став более заметными для водителей, которые собрались поворачивать влево или направо.

Проект, предложенный ГосгорНИИ находится на стадии рассмотрения и доработок. Окончательное решение по нему планируют принять до 28 февраля этого года. Если сроки не будут сдвинуты, то уже в ближайшее время станут известны места установки велосветофоров.