Ford F-150 обзавелся новой версией — Raptor R

На рынке хардкорный 710-сильный пикап появится до конца 2023 года

Ford рассекретил самую мощную модификацию F-150 — Raptor R. Хардкорный пикап получил 5,2-литровый наддувный мотор Predator V8, выдающий 710 л.с. и 868 Нм. Максимальный крутящий момент доступен при 4250 оборотах в минуту. «Под капотом» суперкара Mustang Shelby GT500 такой агрегат выдает 770 л.с.

Для производительности двигателя на средних скоростях и на бездорожье провели ряд доработок. В частности, специалисты Ford Performance установили выпускной коллектор из литой нержавеющей стали. Также заменили масляный радиатор и фильтр. Плюс к этому откалибровали механический нагнетатель и на 66% увеличили объем воздухозаборника. Работает мотор в связке десятиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Снаряженная масса хардкорного Raptor R составляет 2699 кг. Для сравнения, Raptor с мотором V6 весит 2654 кг, а его прямой конкурент Ram 1500 TRX с 712-сильным мотором V8 — 2880 кг. Дорожный просвет увеличен на 28 мм, до 333 мм. Угол въезда составляет 33,1 градуса, угол съезда — 24,9 градуса.

Технически «горячий» Ford F-150 Raptor R отличается от базового пикапа амортизаторами Fox с выносными резервуарами и электронным управлением. «В базе» 37-дюймовые шины, которые для R-версии доступны за доплату.

Визуально пикап отличается несколько измененным капотом, особыми шильдиками, а также черными бамперами и накладками на колесные арки. В салоне из отличий — карбоновый декор и спортивные сиденья Recaro, обтянутые черной натуральной кожей и алькантарой. Мультимедийная система SYNC с дисплеем диагональю 12 дюймов и поддержкой обновлений «по воздуху». В списке оснащения функция управления одной педалью Trail One-Pedal Drive, круиз-контроль для бездорожья, ассистент маневрирования Trail Turn Assist и ряд других.

На рынке США Ford F-150 Raptor R появится до конца 2023 года. Ценник «горячего» пикапа стартует от 109 145 долларов.