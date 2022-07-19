У кроссовера Haval H6S появилась гибридная версия

Продажи гибридной версии кросс-купе стартуют до конца 2022 года

Great Wall опубликовала первые фото гибридного кросс-купе Haval H6S. В основе модели лежит новая модульная платформа L.E.M.O.N. При колесной базе 2738 мм автомобиль достигает 4714 мм в длину, 1940 мм в ширину и 1729 мм в высоту.

Внешне отличить гибридный Haval H6S от базового бензинового кроссовера можно только по перерисованной решетке радиатора, иной линии остекления и зарядному лючку. В салоне гибрида установлены спортивные передние сиденья с массивными подголовниками, цифровая панель приборов и огромный дисплей мультимедиа.

Силовая установка новинки состоит из 1,5-литрового турбированного бензинового двигателя и электромотора. Совокупная отдача агрегатов — 243 л.с. Работают они в связке с роботизированной коробкой передач и передним или полным приводом.

Продажи гибридного Haval H6S стартует до конца 2022 года. Ценник новинки пока не озвучивается. Бензиновое кросс-купе на китайском рынке стоит от 20 600 до 24 455 долларов США.