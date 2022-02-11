Ford определился с премьерой «заряженного» пикапа Ranger Raptor

Новинка дебютирует 22 февраля 2022 года

Обычный пикап Ford Ranger нового поколения дебютировал осенью 2021 года. Теперь пришел черед его «заряженной» версии — Ranger Raptor. В преддверии официальной премьеры, запланированной на 22 февраля, компания опубликовала фото и видео серийного автомобиля, но все еще в камуфляже.

По предварительным данным, «подогретый» Ranger будет отличаться от базовой модели увеличенным дорожным просветом, защитой днища и более широкими передними и задними крыльями. В число отличий также войдут иные бамперы и решетка радиатора.

Изменений в интерьере — минимум. Здесь ожидается появление цифровой приборной панели и современной системы мультимедиа с 12-дюймовым тачскрином. Управление климат-контролем выведено на отдельную панель. В списке систем помощи водителю значатся адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и функция распознавания дорожных знаков.

Официальной информации о моторах нет. По некоторым данным, Ranger Raptor достанется тот же двигатель, что и у внедорожника Ford Bronco Raptor. Это означает, что в движение пикап будет приводить бензиновый 3,0-литровый твин-турбо мотор, выдающий 400 л.с. Пару ему составит десятиступенчатая автоматическая коробка передач.

Появление обычной версии Ford Ranger на отдельных рынках ожидается в 2022 году. До Европы новинка доберется не раньше 2023 года. Что касается версии «для любителей бездорожья», то сроки ее появления еще не озвучены.