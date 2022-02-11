Новый электрический кроссовер Alpine показали задолго до премьеры

В новинке сочетается спортивный характер и ретро-дизайн

Марка Alpine, которая входит в состав концерна Renault, готовится к переходу на выпуск электромобилей. Изначально линейка производителя будет включать три «зеленые» модели: хот-хэтч Renault 5, купеобразный кроссовер и спорткар. Если первую новинку уже демонстрировали на тизерах, то будущий SUV пока еще ни разу не засветили. Однако независимые дизайнеры ловко исправили эту ситуацию.

Опираясь на информацию полученную у производителя, а также добавив собственную фантазию, дизайнер испанского издания Motor.es составил первый рендер модели. Кросс-купе, вероятно, получит название GT X-Over. В нем будет сочетаться спортивность с изысканностью и легким оттенком ретро. Крыша выразительная с пологим наклоном. Ожидается, что модели достанется внушительная по размерам колесная база и короткие свесы, а общая длина будет достигать 4700 мм.

Судя по рендеру, кроссоверу достанется оригинальная оптика, полностью закрытая решетка радиатора и бампер с крупным воздухозаборником. Широкий фактурный капот отлично сочетается с выштамками на боковых частях. А двухцветные колесные диски подчеркивают спортивный характер модели. Известно, что в основу новинки ляжет модернизированная версия глобальной платформы CMF-EV.

По данным инсайдеров, электромобиль будет предложен с одним и двумя моторами (привод будет передним или полным), которые обеспечат отдачу от 300 до 600 л.с. Аккумулятор, расположенный под полом кроссовера, позволит ему проезжать на одном заряде до 550 км. Презентовать кросс-купе планируют в 2024 году. Он займет место флагмана в линейке производителя. В качестве конкурентов новинке прочат Porsche Macan Electric и Maserati Grecale Folgore.