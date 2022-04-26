Ford остановил прием заказов на электрический пикап F-150

Весь тираж Ford F-150 Lightning 2022 года раскупили еще до начала производства

Серийное производство электрического пикапа Ford F-150 Lightning еще не началось, а весь тираж уже распродан. Как сообщило издание Сarscoops, из-за огромного спроса компания была вынуждена остановить прием предзаказов.

«Из-за высокого спроса текущий модельный год больше не доступен для розничного заказа. Свяжитесь с вашим дилером для получения дополнительной информации», — цитирует издание веб-сайт производителя.

Менее чем за полгода бронирование на Ford F-150 Lightning оформили почти 200 тысяч клиентов. Массовое производство электропикапа стартует 26 апреля. Выполнить все заказы планируют до конца весны, а уже осенью начнется производство модели 2023 года. Желающим приобрести электрический Ford F-150 предлагают дождаться пикапов следующего модельного года или обратиться в дилерский центр за актуальной моделью, но в этом случае возможна «большая наценка».

Официальная презентация электрического Ford F-150 состоялась в мае 2021 года. Только в течение первых 48 часов после премьеры компания получила более 44 500 заказов с предоплатой 100 долларов. Таким образом, «голубой овал» собрал символических взносов на 4,45 млн долларов.

Первой раскупили самую дешевую версию F-150 Lightning Pro стоимостью 39 974 доллара. Также пикап доступен в версии XLT по цене от 52 974 долларов и в более дорогих вариантах Lariat и Platinum — от 67 474 и 90 874 долларов соответственно.