Российский «Урал» переносит производство мотоциклов в Казахстан

Европа, США и другие страны мира ввели против России санкции, и систематически их ужесточают. Из-за наложенных ограничений в страну-агрессор не импортируются комплектующие, которые необходимы для производства техники. Это приводит к закрытию многих предприятий.

Однако некоторые российские компании нашли выход из сложившейся ситуации. Они перевозят заводы в соседние страны, на которые не распространяются санкции. Именно так поступили с Ural Motorcycles. Его мощности перенесли из России в Казахстан.

Как рассказал генеральный директор завода Илья Хаит, новая сборочная площадка будет организована в казахстанском Петропавловске. Основной руководящий состав переедет вместе с предприятием, а рабочих наймут из местных жителей.

При этом прежний завод в Ирбите (Свердловская область, РФ) полностью закрывать не будут. На нем будут изготавливать рамы и некоторые элементы корпуса. Затем их будут отправлять в Казахстан.