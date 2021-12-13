Ford отказался от перспективного партнерства с Rivian для электромобилей

Планы производителя сильно изменились

Перспективный производитель электромобилей Rivian, который намеревался составить конкуренцию Tesla, потерял одного из ключевых партнеров — Ford. Марка решила разорвать предварительные договоренности и «идти» своей дорогой.

Комментируя решение компании, представитель «голубого овала» сказал, что они уважают Rivian и, проведя ни одни переговоры, пришли к выводу не заниматься совместной разработкой транспортных средств и использовать платформы друг друга. Он так же отметил, что с момента когда Форд впервые инвестировал в Ривиан многое изменилось. В первую очередь эти изменения коснулись возможностей Форд.

В Rivian решение Ford подтверждают, но риторика при этом немного другая. «Поскольку Ford скорректировал свою собственную стратегию в отношении электромобилей и спрос на автомобили Rivian вырос, мы решили сосредоточиться на наших собственных проектах и поставках», — говорится в заявлении стартапа.

Rivian R1T / Rivian R1T

При этом полностью разрывать отношения с Rivian в Ford не намерены. В калифорнийском стартапе детройтской компании принадлежит 12%. Руководство Ford считает стартап «стратегической инвестицией» и не намерен продавать его акции.

В 2019 году Ford вложил в Rivia 500 миллионов долларов. Тогда было объявлено, что стартап примет участие в разработке нового автомобиля Lincoln. Однако, в 2020 году план совместного сотрудничества пересмотрели, а теперь и полностью отказались.