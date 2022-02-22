Ford представил экстремальный пикап Ranger Raptor

Новинка поступит в продажу летом этого года

Новое поколение пикапа Ford Ranger дебютировало осенью прошлого года. Теперь семейство модели пополнилось высокопроизводительной версией с приставкой Raptor в названии. Она была разработана совместно с подразделением Ford Performance и займет место флагмана.

Новинка отличается продвинутыми внедорожными характеристиками. Если у базового варианта рессорная задняя подвеска, то у хардкорного – пружинная. Также усилена рама и передняя подвеска. Стандартные амортизаторы заменили на 2,5-дюймовые FOX Live Valve, обеспечивающие снижение трения на 50%. К тому же у автомобиля расширены колесные арки и установлены 17-дюймовые колеса, обутые в 32-дюймовые внедорожные шины. Дорожный просвет увеличен, но производитель не уточнил насколько.

«Подогретый» пикап получил изготовленные на заказ бамперы с защитными пластинами, алюминиевые боковые подножки, воздухозаборники на капоте и наклейки Raptor. Защита днища усилена. Для двигателя и раздаточной коробки предусмотрены отельные щитки. Передняя и задняя оптика полностью светодиодная. В салоне авто установлены спортивные сиденья, отделанные кожей с красной прострочкой.

В оснащение кабины вошла 12,4-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийная система Ford SYNC4 с 12-дюймовый экраном, аудиосистема B&O с 10 динамиками и рулевое колесо с подогревом и нулевой отметкой. Также есть фоновое освещение.

Предусмотрено четыре режима работы пикапа: Quiet, Normal, Sport и Baja. У электроники таких режимов семь: Normal, Sport, Slippery, Rock Crawl, Sand, Mud/Ruts и Baja. В движение «заряженный» американский автомобиль приводит 3,0-литровый бензиновый битурбированный двигатель EcoBoost V6, который работает в паре с 10-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

В европейской спецификации мотор выдает 288 л.с. мощности и 491 Нм крутящего момента. Австралийская версия гораздо производительнее –397 л.с. и 583 Нм. Именно с этого рынка и начнутся продажи. Здесь новинка появится летом текущего года. В Европе Ranger Raptor станет доступен в четвертом квартале 2022-го, а вот в США его ожидают не ранее начала 2023 года.