CUPRA представляет амбициозное видение автомобильного будущего (видео)

Бренд CUPRA решил отметить свой день рождения премьерами и представлением своего видения автомобильного будущего. Ведь именно 22 февраля четыре года назад состоялась мировая премьера CUPRA. И вот спустя четыре года испанцы интригуют амбициозными планами и новым именем CUPRA X 2.

CUPRA организовала специальный ивент и приглашает присоединиться к Уэйну Гриффитсу, генеральному директору CUPRA, Антонино Лабате, директору CUPRA по стратегии, развитию бизнеса и операционной деятельности бренда, и всемирно признанной футуристке Кэти Хекл, чтобы узнать больше!