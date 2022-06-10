Ford представил обновленный Focus для китайского рынка

В списке обновлений новая «прошивка» и система автономного управления второго уровня

В Китае состоялась премьера обновленного Ford Focus четвертого поколения. Это уже второе обновление семейств с момента выхода на рынок в 2018 году.

Основное отличие Фокуса — передняя оптика расположена вплотную к сетчатой решетке радиатора, очерченной с трех сторон широкой черной полосой. Такая же черная сетчатая вставка в переднем бампере. А дополняют «агрессивный» образ массивные воздухозаборники с замысловатыми «завитками» в цвет кузова.

В салоне из нового — 8,0-дюймовая цифровая панель приборов и 12,3-дюймовый дисплей системы мультимедийной. Кроме того, «китайский» Focus получит систему автономного управления второго уровня. Системы могут управлять автомобилем в определенных условиях, например, на шоссе с хорошо видимой разметкой, но водитель должен быть готов в любой момент взять управление на себя.

В Китае обновленный Ford Focus доступен в кузове седан и пятидверный хэтчбек. Обе версии комплектуются 1,5-литровым бензиновым двигателем мощность 180 л.с. Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Такой же набор достался и «спортивной» модификации ST Line. Внешне такой Форд отличается отдельными элементами дизайна и 18-дюймовыми колесными дискам с красными тормозными суппортами.