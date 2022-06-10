Волонтеры наладили производство багги для ВСУ – их делают из старых гоночных машин (видео)

Украинские бойцы остро нуждаются в легком маневренном транспорте. Помочь им взялся волонтер из Запорожья. Он изготавливает багги из автомобилей для «гонок на выживание».

Как рассказал Владимир изданию «Радио Свобода», раньше он занимался изготовлением катамаранов, но с началом войны в Украины сменил род деятельности и начал помогать армии. Ему передают машины, а он их переделывает в соответствии с требованием бойцов.

Из автомобилей убирают все лишнее, срезают двери, тем самым давая быстрый доступ в салон, ковш меняют на стандартные сиденья, и перекрашивают кузов. Также мастера при изготовлении багги учитывают пожелания наших защитников. Они доукомплектовывают их дополнительными креслами или специальной ступицей под пулемет. Могут установить и фаркоп, если машина будет таскать миномет.

«Ребятам, защищающим Запорожскую область, крайне необходима такая техника, потому что она быстрая и маневренная. Из нее можно быстро выпрыгнуть и вести бой. Это – супер машина. К тому же ее не жалко. Если что-то с случилось – бросили и уехали, а мы сделаем другую», – рассказал волонтер и депутат Запорожского горсовета Михаил.