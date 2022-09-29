Ford Super Duty: все о пикапе нового поколения

На рынок США новый тяжелый пикап выйдет в начале 2023 года

Ford представил семейство тяжелых пикапов Super Duty нового поколения. Презентация состоялась через семь лет после выхода актуальной генерации. От предшественника «All-New»-семейство унаследовало рамное шасси, алюминиевую конструкцию кабины и грузовой платформы, а также большинство агрегатов, хотя и в доработанном виде.

В то же время все кузовные панели, декор и оптика новые. Решетка радиатора доступна в семи различных вариантах оформления. Вертикальная двухуровневая головная оптика теперь светодиодная во всех модификациях, за исключением базовой. Последняя сохранила простые галогеновые фары. В целом, новый Super Duty стал больше похож на старые пикапы Chevrolet.

Гамма Super Duty осталась прежней. В нее входят версии F-250, F-350, F-450, F-550 и F-600. Последний — самый тяжелый. Он появился в семейной линейке в 2020 году. Помимо традиционных пикапов, семейство доступно в качестве шасси с кабиной для установки сторонних надстроек. Также клиенты могут выбирать из трех версий кабин: однорядной Regular Cab, «полуторной» SuperCab и двухрядной Crew Cab. В зависимости от версии габаритная длина пикапа составляет от 5,8 до 6,8 метров.

Интерьер новый, но унифицирован с прежней генерацией. Все представители семейства стандартно укомплектованы 12,0-дюймовой цифровой панелью приборов. Все комплектации, кроме базовой получили мультимедийную систему с дисплеем диагональю 12 дюймов. У базовой он 8,0-дюймовый. Но самое главное, что «мультимедийка» теперь с поддержкой 5G, а навигационная система способна прокладывать маршруты с учетом размера прицепа.

Корпоративным клиентам предложена новая телематическая система с расширенным набором функций. Вся интересная водителю информация выводится на проекционный дисплей.

Для облегчения маневрирования пикап оснастили двумя камерами заднего вида. Одна из них установлена на верхнем торце заднего борта. Система контроля слепых зон теперь сканирует пространство у прицепа.

За управление навесным оборудованием отвечает новая система Ford Pro Upfit Integration. Для подключения внешних потребителей мощность до 2 кВт предусмотрены две розетки (в салоне и грузовом отсеке), которые питаются от встроенного генератора Pro Power Onboard.

В моторной гамме новый бензиновый двигатель Boss V8 6.8 и доработанный нынешний Godzilla V8 7.3. Также в линейке сохранился турбированный дизельный Power Stroke V8 рабочим объемом 6,7 л, доступный в двух вариантах мощности. Отдача агрегатов не озвучена.

Все моторы работают в паре с фирменным десятиступенчатым «автоматом». Начиная со второй комплектации XLT в стандартном оснащении подключаемый полный привод.

Кроме этого, подготовлено несколько Off-Road пакетов. Начальный набор XL Off-Road Package предусматривает установку дополнительной защиты кузова, блокировки заднего дифференциала и 33-дюймовых внедорожных шин. Расширенный набор Tremor Off-Road Package помимо всего вышеперечисленного предусматривает усиленную подвеску с увеличенным дорожным просветом, передний самоблокирующийся дифференциал Dana, 35-дюймовые шины и набор дополнительных электронных ассистентов.

Серийное производство наладят на двух американских заводах Ford в штатах Кентукки и Огайо. На местном рынке продажи нового Ford Super Duty стартуют в начале 2023 года. Цены пока не объявлены.