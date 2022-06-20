Ford вывел на тесты новую версию пикапа Maverick (фото)

Семейство популярного американского пикапа Ford Maverick в скором времени пополнится новой версией. Речь идет о гибриде с полным приводом.

Новинка попала в объективы фотошпионов во время дорожных тестов. К задней двери пикапа прикреплена распределительная коробка. Надписи на ней указывают на то, что в движение тестовый мул приводит плагин-гибридная установка на основе 2,1-литрового двигателя. Также у него полный привод и независимая подвеска.

Судя по снимкам, экстерьер этой версии будет отличаться от переднеприводной. Ей достанутся новые фары, иная решетка радиатора и модернизированный бампер. Надстройка над грузовой платформой, вероятно, тоже скрывает некоторые новшества.

Отметим, что переднеприводный гибридный Maverick, который в настоящее время доступен на рынке, имеет батарею на 1,1 кВтч. По данным инсайдеров новинка получит аккумулятор большего объема – 14,4 кВтч. Он обеспечит пробег на электротяге до 60 км. Дата дебюта данной версии пикапа пока не называются.