Спортивный седан Audi S4 превратили в пикап (видео)

Автомобиль оснастили более экономичным четырехцилиндровым мотором, но сохранили полный привод

На YouTube-канале Phillips Run появилось видео пикапа на базе спортивного седана Audi S4. Автор этого оригинального проекта — американская компания Smyth Performance из штата Массачусетс. Она принимает заявки на превращение любых версий Audi A4/S4 серий B6 и B7 2000–2008 годов в динамичные пикапы в стилистике Chevrolet El Camino.

В процессе превращения седану отрезали все лишне за средней стойкой кузова. Фактически от базовой модели остались только две двери. За ними установили грузовую платформу со стеклопластиковыми кузовными панелями и алюминиевыми боковинами и полом.

Задние фонари заимствованы у Acura MDX. Стоп-сигнал в виде «четырех колец» расположился над задним окном кабины. В задний бампер встроены сдвоенные патрубки выхлопной системы Magnaflow.

Под капотом у конкретно этого пикапа — экономичный четырехцилиндровый турбированный двигатель. По желанию клиента тюнер установит 4,2-литровый V8 мощностью 340 л.с., которым оснащается базовый Audi S4. Привод — полный.