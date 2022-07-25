Geely анонсировала премьеру нового кроссовера FX11

Официальная презентация новинки состоится 5 августа в Китае

Несколько дней назад Geely объявила о скором пополнении модельной линейки. Как говорится в официально заявлении пресс-службы компании, 5 августа в рамках конференции Geely Auto 2022 года в Нинбо, Китай, состоится презентация нового кроссовера под кодовым названием FX11. Предположительно, он пополнил семейство «Star».

Судя по официальным фото, дизайн Geely FX11 разработан в соответствии с новой фирменной стилистикой марки, продемонстрированной концептом Vision Starburst. У кроссовера стремительный профиль с «зависшей в воздухе» крышей, стильная бумерангообразная оптика и новый логотип марки на «носу».

В основе модели лежит архитектура CMA. При колесной базе в 2777 мм габаритная длина кроссовера составляет 4670 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1705 мм.

По информации базы данных министерства промышленности Китая, новый кроссовер предложат с 2,0-литровым турбированным двигателем JLH-4G20TDJ мощностью 218 л.с. или 1,5-литровым четырехцилиндровым BHE15-EFZ мощностью 181 л.с. Коробка в обоих случаях семиступенчатая роботизированная с двойным сцеплением.

В конце 2022 года ожидаются гибрид и плагин-гибрид с фирменной системой Thor. В ее составе 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель и трехступенчатая коробка передач DHT.

Ранее такую бензоэлектрическую силовую установку получил новый плагин-гибрид Geely Emgrand L Thor Hi·X. У седана отдача системы 1.5TD-3DHT Thunderbolt составляет 245 л.с. и 540 Нм крутящего момента. Комбинированный запас хода — 1300 км. Емкость тяговой батареи — 100 кВтч. Средний расход топлива — 3,8 литров на 100 км пути.