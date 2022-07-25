Ателье Larte Design добавило солидности Cadillac Escalade

Внедорожник оснастили карбоновым кузовным обвесом

Тюнеры из Larte Design представили доработанную версию Cadillac Escalade последнего поколения. С новым стайлинг-пакетом «солидный» полноразмерный внедорожник приобрел еще более внушительный вид.

Пакет под названием Esthete предусматривает установку карбонового кузовного обвеса. В частности, в него вошли новый капот с большим воздухозаборником, «агрессивная» решетка радиатора, корпуса зеркал заднего вида, сплиттер с двумя противотуманными фарами и расширители колесных арок.

На корме появился большой спойлер, новый диффузор и кастомные наконечники патрубков выхлопной системы. Также тюнеры по-новому отделали дверь багажного отделения, установили 24,0-дюймовые кованные колесные диски и украсили кузов шильдиками ателье Larte Design.

«Body kit» не нарушает заводскую гарантию, а его установка займет не более шести часов. Во сколько владельцу обойдется новый «монументальный» образ внедорожника, не уточняется.