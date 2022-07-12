Geely Coolray пережил плановое обновление — что сможет предложить кроссовер

Дата старта продаж и стоимость новинки пока не объявлены

Китайский автоконцерн Geely Automobile представил обновленную версию Coolray, представленного на рынке с 2018 года. Это первый кроссовер марки, построенный на платформе Geely BMA. В Китае он известен под названием Binyue Cool.

От предшественника посвежевший Coolray отличается обновленной внешностью в стилистике Atlas X и Emgrand L. В частности, более узкой светодиодной оптикой, новым дизайном радиаторной решетки и бамперов. Также в списке обновлений новые колесные диски диаметром 18 дюймов.

В салоне — цифровая панель приборов, объединенная в один блок с мультимедийной системой. На месте традиционного рычага переключения коробки передач теперь красуется небольшой джойстик.

Технической информации об обновленном Geely Coolray/Binyue Cool пока нет. В Китае актуальная версия кроссовера доступна с 1,4- и 1,5-литровыми турбированными двигателями мощностью 141 и 177 л.с. В пару младшему мотору предусмотрена шестиступенчатая механическая или роботизированная коробка передач на выбор. Больший мотор сочетается только с роботизорованной коробкой с семью ступенями.

Топовая версия Geely Coolray укомплектуется гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового мотора (177 л.с.) и электродвигателя. Совокупная отдача агрегатов — 258 л.с. и 415 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями. По некоторым данным, такой же набор будет и у обновленной модели.