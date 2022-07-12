Обновленный универсал Audi A4 засветил салон (фото)

Следующее поколение седана Audi A4 уже неоднократно попадало в поле зрения фотошпионов, но на этот раз им удалось сделать снимки модели в кузове универсал.

Прототип новинки полностью покрыт камуфляжем, но даже сквозь него можно заметить более тонкие фары, скрытые дверные ручки и переработанную решетку радиатора. Она выглядит немного короче и расположена ниже. На заднем стекле можно заметить наклейку «PHEV», которая указывает на то, что у автомобиля будет гибридная силовая установка.

Также шпионы рассекретили салон модели. В ее оснащение войдет широкоформатная цифровая приборная панель и мультимедийная система с крупным экраном, выполненный в форме планшета. Под экраном и над центральными вентиляционными отверстиями находится ряд кнопок, но большинство функций автомобиля встроено в сенсорный экран.

На снимках видны двухтактный переключатель селектора автоматической коробки передач и шестиугольное рулевое колесо с сенсорными кнопками, как у Q4 e-tron. Справа от водителя есть два подстаканника, но на фото они заняты испытательным оборудованием. В целом интерьер выгляди простовато. Но надо учитывать, что перед нами прототип, а не серийная модель.