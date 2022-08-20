Geely показала самый обтекаемый минивэн в мире — Zeekr 009

Полноценная премьера новинки ожидается в ближайшее время

Geely Automobile продолжает рекламную компанию минивэна Zeekr 009, который называют самым обтекаемым в этом сегменте. По заявлению производителя, коэффициент лобового сопротивления модели составляет 0,27. Ради достижения таких результатов инженеры Geely применили в конструкции минивэна более 20 решений.

Zeekr 009 — футуристичный минивэн с двухобъемным кузовом, массивной фальшрадиаторной решеткой «на носу» и сложной светотехникой. В основе модели лежит платформа SEA (Sustainable Experience Architecture), разработанная специально для электромобилей.

Габаритная длина модели — 5209 мм, ширина — 2024 мм, высота — 1856 мм, размер колесной базы — 3205 мм. Салон — шестиместный с отдельными капитанскими креслами.

Благодаря утечке с базы китайского министерства промышленности уже известно, что Zeekr 009 получил двухмоторную силовую установку (по одному на оси). Совокупная мощность агрегатов составляет 544 л.с. Запас хода заявлен на уровне 700 км. Какой емкости аккумуляторный блок обеспечивает такой пробег, не сообщается.