Geely показала вторую модель суббренда Zeekr

Официальная премьера новинки ожидается до конца 2022 года

Geely опубликовала свежие официальные фотографии второй модели суббренда Zeekr — электрического минивэна Zeekr 009, анонсированного в конце прошлого месяца. Это вид сбоку и задняя часть кузова. Более детально бренд показал переднюю и заднюю оптику. Впереди она выполнена в виде буквы «П», сзади — массивные «бумеранги», соединенные между собой широкой «пунктирной» полосой. Посередине она разорвана надписью с названием марки. Под ней — место для таблички номерного знака. В задней части крыши расположился небольшой «акулий плавник».

Также привлекают внимание оригинальные колесные диски и хромированные декоративные вставки в заднем бампере и над боковой оконной линией. Предыдущая порция снимков Zeekr 009 появилась 22 июля. На них были изображены передняя часть кузова и боковина. Делиться технической информацией о минивэне компания не спешит.

Zeekr 009 — не первый электрический минивэн на китайском рынке. В частности, с середины июля стартовали продажи премиального вэна Voyah Dreamer, а в конце августа начнутся физические продажи Denza D9. Также свои электроминивэны готовят китайские компании Nio, Li Auto, Hongqi и Dongfend.

Zeekr — электрический премиальный суббренд, основанный Geely Automobile в марте 2021 года. Уже в апреле новая марка презентовала свою первую серийную модель — хэтчбек Zeekr 001. В октябре того же года был отгружен первый клиентский автомобиль. По информации CnEVPost, на сегодняшний день отгружено 30 039 электрохэтчбеков.