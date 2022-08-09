Украинцы перестали скупать подержанные машины – в чем причина

С прекращением действия льготной растаможки в Украине, количество ввозимых из-за границы машин значительно уменьшилось. Впрочем, это было ожидаемо.

Так, в июле на украинский учет поставили почти 45 800 автомобилей с пробегом. Этот показатель на 16% меньше прошлогоднего за аналогичный период. Если же сравнивать с предыдущим результатом (июнем 2022 года), то число регистраций снизилось в два раза.

Больше всего в отчетном периоде поставили на учет автомобилей возрастом более 10 лет. На них пришлось 75% регистраций. Легковые машины возрастом от 6 до 10 лет составили 15% регистраций, на авто в возрасте до 5 лет – 10%. Самыми активными областями по ввозу транспортных средств на иностранной регистрации стали Львовская (14% от общего количества), Волынская (11%) и Ровенская (8%), сообщает «‎Укравтопром»‎.

В ТОП-5 самых востребованных среди украинцев машин вошли: