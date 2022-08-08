Geely представила преемника Atlas

Серийное производство нового кроссовера начнется в конце 2022 года

Geely Automobile показала новый среднеразмерный кроссовер Boyue L. На внутреннем рынке марки он заменит Geely Boyue NL-3, известный за пределами Китая под названием Atlas.

В основе модели лежит модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная Geely совместно с Volvo. При колесной база в 2777 мм кроссовер достигает 4670 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1705 мм в высоту. В салоне — цифровая панель приборов и вертикальный дисплей мультимедийной системы с размером диагонали 13,2 дюйма.

На рынке Boyue L предложат с двумя турбированными бензиновыми моторами. Меньший мотор — 1,5-литровый BHE15 с отдачей 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Старший — 2,0-литровый JLH-4G20, генерирующий 218 л.с. и 325 Нм. Коробка одна на двоих — семиступенчатая роботизированная с двойным сцеплением. Привод — передний. Позже ожидается гибридная модификация с силовой установкой 1.5TD-3DHT Thunderbolt и полным приводом.

Старт серийного производства Boyue L запланирован на конец 2022 года. На рынке Китая новый кроссовер появится, по всей вероятности, уже в начале следующего года. Данных о ценах пока нет.