Новинка Tesla Cybertruck еще не встал на конвейер, а ценник уже растет

Серийная версия электропикапа будет проще концепта 2019 года

На прошлой неделе состоялось ежегодное собрание акционеров Tesla. Во время выступления перед акционерами глава компании Илон Маск озвучил несколько интересных новостей относительно пикапа Tesla Cybertruck. Как стало известно, по дороге к конвейеру электропикап стал технически проще и при этом дороже. Никаких конкретных данных при этом озвучено не было.

Выросший ценник стал неприятным сюрпризом для поклонников марки, но этого стоило ожидать. Пандемия Covid-19, дефицит полупроводников, нарушение логистических цепочек, мировой экономический кризис — все это сыграло свою роль.

Как заверил Маск, что «Cybertruck будет чертовски хорошим продуктом» и «прекрасной машиной». Он подтвердил, что старт серийного производства запланирован на 2023 год. Производственной площадкой пикапа станет Gigafactory Texas. Подготовка к выпуску, в частности установка производственного оборудования, начнется уже в ближайшее несколько месяцев. На плановые объемы рассчитывают выйти к середине 2023 года.

Также Маск анонсировал премьеру человекоподобного робота Tesla Optimus. Сейчас этот проект является приоритетным для компании. Официальная презентация робота состоится 30 сентября. Серийное производство начнется в 2023 году.