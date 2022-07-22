Ни «автомата», ни полного привода: представлен новый Honda Civic Type R

В Японии старт продаж хот-хэтча нового поколения запланирован на сентябрь 2022 года

Honda частично рассекретила Civic Type R нового поколения. Новый хот-хэтч оказался модернизированной версией модели пятилетней давности. У него по-прежнему нет полного привода. Не дошло дело и до гибридной силовой установки, слухи о которой ходили на протяжении последних нескольких лет.

Укомплектован новый хот-хэтч прежним 2,0-литровым турбированным двигателем K20C, но это не мешает Honda называть его «самым мощным в истории модели». По неофициальным данным, отдача агрегата составит около 330 л.с., то есть на 10 л.с. больше, чем у предшественника. Динамические характеристики модели не уточняют. Актуальный Civic Type R ускоряется от 0 до 100 км/ч за 5,7 секунды и развивает максимальную скорость 272 км/ч.

Коробка тоже осталась прежней — шестиступенчатая механическая. Привод — передний с самоблокирующимся дифференциалом. У ездовой электроники теперь четыре режима работы. К уже знакомым Comfort, Sport и +R добавился Individual. Бортовую телеметрию можно вывести на экран смартфона с помощью приложения.

Смена поколений принесла хот-хэтчу новые бамперы, массивное антикрыло на алюминиевых опорах, новый турбокомпрессор и новую выхлопную систему с тремя центрально расположенным патрубками. Также заявлены четырехпоршневые тормозные механизмы Brembo, базовые 19,0-дюймовые колесные диски и шины Michelin Pilot Sport 4S. В салоне — спортивные «ковши» с многоточечными ремнями безопасности.

В Японии и США продажи Honda Civic Type R нового поколения начнутся в сентябре 2022 года. Позже хэтч ожидается и на других рынках. Там ему придется конкурировать с Volkswagen Golf R и Toyota GR Corolla, которые доступны с передним и полным приводом.