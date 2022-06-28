Годовой тираж экстремального Ford Bronco Raptor распродан за четыре месяца

Прием заказов на внедорожник 2023 модельного года компания откроет в ближайшее время

Ford Bronco Raptor повторил судьбу электрического кроссовера Mustang Mach-E и гибридного пикапа Maverick. Новый 424-сильный внедорожник «Голубого овала» оказался не менее популярным. Годовой тираж модели раскупили менее, чем за четыре месяца. Как сообщило издание Carbazz, при бронирования Bronco Raptor использовалась программа «Hand Raiser». Клиенты, оформившие предзаказы на обычный Bronco смогли перейти на экстремальную версию Raptor.

В апреле первый Ford Bronco Raptor продали на благотворительном аукционе за 350 тысяч долларов. И это при этом ценник внедорожника стартует от 68 500 долларов. Для сравнения, F-150 Raptor стоит 69 905 долларов, а Wrangler Rubicon 392 — 79 990 долларов.

Внедорожник оснащен 3,0-литровым мотором V6 с двойным турбонаддувом. Отдача агрегата — 424 л.с. и 607 Нм крутящего момента. Вся эта мощь передается на колеса через девятиступенчатую автоматическую коробку передач.

От «младших» версий экстремальный Bronco Raptor отличается увеличенным ходом подвески — на 60% спереди и на 40% сзади. Размер дорожного просвета составляет 333 мм. За землю он цепляется массивными 37-дюймовыми внедорожными шинами BF Goodrich.

Пока неизвестно, когда Ford откроет прием заказов на Bronco Raptor 2023 модельно года. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время. По крайне мере, это было бы логичным учитывая огромную популярность хардкорного внедорожника.