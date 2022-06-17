Гоночный Honda Civic Si появится в свободной продаже

Стать владельцем настоящего гоночного автомобиля можно за 55 000 долларов США

Подразделение Honda Performance Division (HPD) анонсировало продажи гоночного Civic Si FE1 2022 года. Приобрести автомобиль, выигравший в этом году пару гонок в Touring Car America (TCA), можно с начала ноября. Цена вопроса — 55 тысяч долларов.

От дорожного Honda Civic Si гоночная версия отличается более жесткой шестиступенчатой механической коробкой передач с усиленной четвертой передачей. Под капотом бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра с «возможностью выбора уровня мощности». Отдачу агрегата настроят в зависимости от гоночной серии, в которой он будет участвовать. В любом случае она будет больше, чем 201 л.с. дорожного Civic Si.

Также заявлены выхлопная система Borla с турбонаддувом и «серийный блок управления двигателем, настроенный на производительность HPD». В числе других заметных отличий гоночный дифференциал повышенного трения Cusco и перевернутые амортизаторы Bilstein с двойной регулировкой. Плюс к этому шестипоршневые гоночные суппорты Wilwood Superlite и двухкомпонентные плавающие роторы Wilwood с прорезями спереди.

Ради снижения веса автомобиль лишился панорамного люка, защиты днища, звуко- и шумоизоляции. Это позволило уменьшит массу до 1179 кг, что на 181 кг меньше, чем у дорожной версии. В комплекте идет каркас безопасности FIA.

Каждый клиентский автомобиль соберут на заводе HPD в Мэрисвилле, штат Огайо. Там же выпускают Honda NSX.