Great Wall готовит конкурента Tesla Cybertruck

Товарная версия шестиколесного пикапа Great Wall CyberP6ckup появится до конца 2022 года

Китайская автомобильная компания Great Wall выпустит шестиколесный пикап под названием CyberP6ckup. Первые дизайнерские изображения потенциального конкурента Tesla Cybertruck опубликовало местное издание AutoHome.

По информации китайских журналистов, CyberP6ckup построят на базе полноразмерного рамного пикапа Great Wall Cannon, дебютировавшего в 2021 году. Новинка получит двойную кабину, необычную двухцветную решетку радиатора и агрессивные бамперы. Кузов украсят ярко-желтыми вставками.

По предварительным данным, CyberP6ckup укомплектуют 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью около 230 л.с. Больше информации о новом китайском пикапе появится ближе к старту продаж. Вывести новинку на рынок Китая компания планирует еще до конца этого года.