Польша поставит Украине 25 тысяч тонн бензина для покрытия дефицита

Ситуация на топливном рынке Украины по-прежнему сложная. Несмотря на все действия правительства, справиться с дефицитом горючего не удается. На помощь в решении этого вопроса пришла Польша.

Она поставит в Украину из собственных запасов 25 тысяч тонн бензина. По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, эти ресурсы начнут поступать в нашу страну уже в начале следующей недели.

Как сообщает издание «Польское радио», таких договоренностей удалось достичь во время встречи Свириденко с министром климата и окружающей среды Польши Анной Москвой. Еще одной наработкой стало то, что на украинско-польской границе появятся специальные пункты пропуска для бензовозов. Это позволит увеличить пропускную способность и быстрее побороть дефицит.