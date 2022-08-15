Great Wall нацелилась на Европу

Экспансию на европейский рынок компания начнет с Германии

Крупнейшая китайская частная автомобилестроительная компания Great Wall Motor объявила о выходе на европейский рынок. Уже в четвертом квартале 2022 года автомобили принадлежащих ей брендов Ora и Wey появятся в Германии. Продажи организует крупнейшая в Европе дилерская сеть Emil Frey.

Первыми немцам предложат компактный электромобиль Ora Funky Car и плагин-гибридный кроссовер Wey Coffee 01. Как сообщается, в настоящее время Great Wall Motor и Emil Frey ведут «интенсивные переговоры» о расширении стратегического сотрудничества обеих брендов на другие важные рынки Европы. Уже известно, что осенью этого года Ora Funky Car появится в Великобритании.

Партнерство с Emil Frey значительно ускорит экспансию Great Wall Motor на европейский рынок. Эта сеть реализует в Европе автомобили 28 брендов, включая почти все известные марки. Ранее помощью дилера воспользовалась китайская компания XPeng. Именно Emil Frey реализует электромобили марки в Нидерландах.

В свое время дилер запускал продажи автомобилей Toyota, Hyundai и Mitsubishi в нескольких европейских странах. В 2021 году сеть реализовала 550 тысяч новых и подержанных автомобилей, заработав 14,7 млрд долларов.

По данным аналитиков рынка, в 2021 году 16% от 1,2 млн проданных в Западной Европе электромобилей были китайскими. В их числе Tesla Model 3, Model Y, Dacia Spring и BMW iX3. Ожидается, что к концу 2022 года количество представленных в Европе китайских брендов увеличится в двое. В большинстве своем это будут производители электромобилей.